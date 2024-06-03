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43　DIAPASON ディアパソン アップライトピアノ 132A
商品番号 O30132495429
商品名

43　DIAPASON ディアパソン アップライトピアノ 132A
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 19,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、発送手段がないため直接お引取り又は購入者様での業者手配の商品となります。メーカー：DIAPASONディアパソン/浜松楽器機種：132A2すべての鍵盤で音がなることは確認しております。それ以外は素人ですの確認しておりません。調律等は行っておりませんので、オーバーホール等は購入者様でお願い致します。お引取り場所：大阪府池田市当方倉庫（中国池田IC付近です）
http://narcologia.ru/goods/forthcoming53492.html
http://narcologia.ru/goods/slide227787.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement472599.html

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