広末涼子 サイン 色紙 日付入り

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ご覧頂きありがとうございます！送料無料即購入OK値下げ19800円→18500円◾︎商品説明広末涼子さんのサイン色紙1996年9月1日に頂いた正真正銘の本物です♪角が傷んでいる事とサインのハートのところにスレがありますが、ビニール袋に入れて暗所にて保管しておりましたのでキレイな状態だとは思います。頂いた日にちも裏に書いてありますので是非是非ファンの方に可愛がっていただければ嬉しいと思い出品いたします。すり替え防止の観点から返品はご容赦ください。ペットや喫煙者はおりません。自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご購入ください。どなたか使って頂ける方に♡グッズ種別···色紙