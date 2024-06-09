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YOSHIKIディナーショーブレックファースト お土産セット\nお土産セット
商品番号 B44185079439
商品名

YOSHIKIディナーショーブレックファースト お土産セット\nお土産セット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.8.6YOSHIKIディナーショーブレックファーストお土産セットです。シルキースカーフ　コットン70%シルク30%　　　　　　　　　　イニシャルキーチャーム　合金、クリスタルガラスクリスタルペーパーウェイトベロアクロス付きYOSHIKIさん写真付きお土産説明書YbyYOSHIKIシャルドネアンコールカリフォルニア20211本持ち帰ったのみですが、細かい初期スレや小さい打痕が初めからついております。その点ご了承ください。神経質な方は御遠慮ください。プラス1,000円でお土産を持ち帰る用の紙袋(YOSHIKIさんがプリントされているもの)をおつけできます。ご希望の方はコメントください。以上
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