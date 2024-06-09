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商品詳細
2023.8.6YOSHIKIディナーショーブレックファーストお土産セットです。シルキースカーフ コットン70%シルク30% イニシャルキーチャーム 合金、クリスタルガラスクリスタルペーパーウェイトベロアクロス付きYOSHIKIさん写真付きお土産説明書YbyYOSHIKIシャルドネアンコールカリフォルニア20211本持ち帰ったのみですが、細かい初期スレや小さい打痕が初めからついております。その点ご了承ください。神経質な方は御遠慮ください。プラス1,000円でお土産を持ち帰る用の紙袋(YOSHIKIさんがプリントされているもの)をおつけできます。ご希望の方はコメントください。以上
http://narcologia.ru/goods/choice146385.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic130337.html
http://narcologia.ru/goods/message904127.html
YOSHIKIディナーショーブレックファースト お土産セット\nお土産セット
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