Blackstar / FLY BASS STEREO PACK ベースアンプ

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商品詳細
▼Blackstar/ベースミニアンプステレオパックです。自宅弾き用に購入しましたが、ヘッドホンアンプを使う事がほとんどで購入時の、音出し確認のみ使いました。本体背面で繋ぎ、ステレオパックとして使用出来ます。※画像2枚目クリーンはもちろん、アンプ上部でのエフェクト調整も可能ですが、こちらは今回の出品に伴う動作の再確認程度です。※画像4枚目単三電池×6での駆動も可能なので、アウトドアでのMP3再生使用も叶います。本来別売りの、純正の電源パワーサプライも同包しますので電池の事を気にせずお使い頂けます。音色等は、好みもありますがこのサイズ感にしては、クオリティは高いと感じます。※動画サイト等でも、レビューを挙げている方もいます。通電、動作確認済みご検討頂ければ幸いです。価格の交渉も承ります宜しくお願い致します。▼出品物内容アンプ×2(3w/1台)└(約)幅170×高126×奥102mmパワーサプライ 1式※画像の物が全てです。ペット無し/非喫煙者です。購入時の箱に格納後、別段ボール等で発送致します。#blackstar#ベースアンプ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln558102.html
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