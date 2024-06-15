松井稼頭央 メッツ時代ボブルヘッド

【希少】埼玉西武ライオンズ新監督 松井稼頭央メッツ時代ボブルヘッドニューヨークメッツ時代の松井稼頭央バブルヘッドです。2004～05年頃、米国で入手しました。今となっては貴重な品だと思います。尚、箱有りとなります。コレクション用にて長期自宅保管しておりましたが、保管状態も良く目立つ汚れなどははありませんが、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。＃西武ライオンズ＃ニューヨークメッツ＃コロラドロッキーズ＃ヒューストンアストロズ＃東北楽天イーグルス



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