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松井稼頭央 メッツ時代ボブルヘッド
商品番号 H43377956040
商品名

松井稼頭央 メッツ時代ボブルヘッド
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少】埼玉西武ライオンズ新監督　松井稼頭央メッツ時代ボブルヘッドニューヨークメッツ時代の松井稼頭央バブルヘッドです。2004～05年頃、米国で入手しました。今となっては貴重な品だと思います。尚、箱有りとなります。コレクション用にて長期自宅保管しておりましたが、保管状態も良く目立つ汚れなどははありませんが、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。＃西武ライオンズ＃ニューヨークメッツ＃コロラドロッキーズ＃ヒューストンアストロズ＃東北楽天イーグルス
http://narcologia.ru/goods/moisture240969.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador373506.html
http://narcologia.ru/goods/injure938967.html

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