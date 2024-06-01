マスターピース×奥田民生 別注　コラボ　リュック

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奥田民生さんの別注品です。マスターピースとのコラボのリュックです。新品未使用です。マスターピースらしいスマートなフォルムです。内側に取り外し式のPCを保護するケースが付属しています。素材はざっくりとしたコットンとスエードが中心です。奥田民生さんやユニコーンファンの方、マスターピースのバッグコレクターの方にお譲りしたいです。ステッカーが2枚ついていますサイズ約39センチ×53センチ×マチ16センチ新品未使用品ですが、素人の自宅保存品です。ご理解いただける方、ご検討よろしくお願い致します。#奥田民生#別注#マスターピース#リュック#コラボ