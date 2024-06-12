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- 掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
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商品詳細
■■■商品説明■■■書の内容「佛心」佛心(ぶっしん)とは、佛(ほとけ)のこころ。大慈悲のことをいう。また、一切衆生に本来備わっている仏性(ぶっしょう)のこと。＜状態＞経年の汚れ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長さ約187cm幅約56.5cm
http://narcologia.ru/goods/slide694987.html
http://narcologia.ru/goods/flight965928.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador776506.html
掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
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掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
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真作】掛軸 大浦澄泉『一行書』茶掛け 紙本 無地箱付 掛け軸 p032914 - 書
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☆超目玉】 【真作】掛軸 服部桂香『篆刻般若心経』茶掛け 佐藤一耕(坐 ...
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掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
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掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
掛軸 直泉『佛心 二文字書』茶掛け 紙本 肉筆 無地箱付 掛け軸 w080121
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真作】掛軸 大浦澄泉『一行書』茶掛け 紙本 無地箱付 掛け軸 p032914 - 書
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