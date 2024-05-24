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- 【サービス特価】ポケモンカード グルーシャ PSA9
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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定ポケモンカードグルーシャ ランク:PSA9【商品の状態について】人の手に渡っているカードの為、PSA10でも未使用に近いに設定しています。■即購入可。⚠️値下げ不可、取り置き不可となります。■海外直送に鑑定依頼している為、PSA公式HPにて画像付きで確認することが出来ます。■PSAについて米国にて第三者によるトレーディングカードの真贋鑑定とグレーディングを行うサービスです。
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