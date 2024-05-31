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- フェニキア（シリア）ガラスの化粧瓶 ケース付き P64-2
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商品詳細
大きさは、５，５Dx１３，０Hセンチ。BC１世紀頃、フェニキアで作られた吹きガラスの瓶と言われています。ブルーのガラスに、黒色の文様が走っています。古く、白く銀化されたような状態です。カケ等のイタミはありません。
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