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saluda プロトタイプT5 TESLA 8\
商品番号 K70537940127
商品名

saluda プロトタイプT5 TESLA 8\"ミニチャイナシンバル
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【YouTubeにて試奏動画公開中!】「サルーダ」「スプラッシュ」で検索してみてください!個性的なフィニッシュが特徴の「saluda(サルーダ)」社製、8\"ミニチャイナシンバルです。サルーダ製シンバルはおそらく日本国内では流通していません。こちらは「TESLA」というプロトタイプシリーズで、テスラコイルのごとく周囲に放電しているかのような、他に類を見ないレイジング加工が特徴的です。ベルのすぐ縁から上に反り返っており、形状としてはSABIANAAチャイナスプラッシュに似ています(写真の5枚目をご参照ください)。※「未使用に近い」としていますが、試奏動画撮影にごく短時間使用したのみです。音も見た目も一味違うシンバルをお探しの方にオススメです。【仕様】メーカー…saluda(サルーダ)種類…チャイナシンバルサイズ…8インチ#ドラム#シンバル#チャイナシンバル
http://narcologia.ru/goods/protein854934.html
http://narcologia.ru/goods/providence508794.html
http://narcologia.ru/goods/recycling530414.html
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