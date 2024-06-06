YAMAHA クラリネット 450

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商品詳細
【YAMAHAYCL-450保証書なし】・元から付属していたマウスピース、リガチャーはありません。代わりにバンドレンのリガチャー(キャップ無し)が付いています。7、8年ほど前に新品で13万円程で購入し、約2年半ほど使用しました。それ以来1度も使用していません。最後に使用した時は問題なく音も出ましたが、現在はマウスピースが無い為、確認が出来ません。メンテナンスもしていない為、タンポ交換などして頂く場合があります。ご了承した上でご購入ください。本体は少し錆びている程度で割と綺麗な状態です。ケースは紐をつけショルダーにすることやリュックのような状態にすることが出来るため、持ち歩きしやすく、とても便利です！写真の追加や質問がある場合は気軽にコメントお待ちしております(*^^*)#クラリネット#YAMAHA#バンドレン#吹奏楽
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