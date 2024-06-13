ポケモンカード vstar ユニバース★シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードゲームVSTARユニバース【新品未開封】【シュリンク付き】1BOXランダム10枚入りシュリンク付きの為、購入後の返品やキャンセルはご遠慮願います。ご了承いただける方のみ、ご購入お願いいたします。ご購入いただきましたら、可能な限り即日、または翌日に発送いたします。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカード★VSシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドハイクラスパック拡張パック
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