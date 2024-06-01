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Nobels ODR-1 オリジナル
商品番号 Q15827632828
商品名

Nobels ODR-1 オリジナル
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 56,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NobelsODR-1の初期オリジナルの物になります。10年程前に小さな楽器店でB級品として売られていた物でノブの日焼けあり、メーカーロゴも少し薄いように見えます。購入した時のビニル包装はそのままになっており、動作確認は出来ていませんのでその点にご承知いただける方のみご落札ください。よろしくお願いいたします。
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