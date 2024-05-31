吉野北人 バスタオル

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商品詳細
BATTLEOFTOKYOの際に受注生産されたバスタオルです。ファン卒のため出品いたします。開封済で1度だけ外に持ち出しましたが、それ以降は自宅で保管しておりました。1度洗濯しましたが、目立った汚れやほつれ等はございません。素人管理のため気になる方は購入御遠慮ください。その他気になる点がある方はコメントにてお願いいたします。即購入〇BOTBATTLEOFTOKYOTHERAMPAGE吉野北人バスタオル
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