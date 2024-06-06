リカちゃんサイズ　スプリングコート

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作家様より購入しました。一度着用させているため、着用時のシワがあります。ご了承ください。リカちゃん用として販売されていましたが、当方はimda2.2サイズのドールに使用していました。小さいのにとても精巧な作りのお品物です。綺麗な淡いグリーンカラー22cmドール用アウトフィットアウターブライス、ピュアニーモ等