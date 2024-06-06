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リカちゃんサイズ　スプリングコート
商品番号 A11850882650
商品名

リカちゃんサイズ　スプリングコート
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家様より購入しました。一度着用させているため、着用時のシワがあります。ご了承ください。リカちゃん用として販売されていましたが、当方はimda2.2サイズのドールに使用していました。小さいのにとても精巧な作りのお品物です。綺麗な淡いグリーンカラー22cmドール用アウトフィットアウターブライス、ピュアニーモ等
http://narcologia.ru/goods/kindness328005.html
http://narcologia.ru/goods/calling274550.html
http://narcologia.ru/goods/moisture796469.html
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