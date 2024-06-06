リカちゃんサイズ　スプリングコート

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商品詳細
作家様より購入しました。一度着用させているため、着用時のシワがあります。ご了承ください。リカちゃん用として販売されていましたが、当方はimda2.2サイズのドールに使用していました。小さいのにとても精巧な作りのお品物です。綺麗な淡いグリーンカラー22cmドール用アウトフィットアウターブライス、ピュアニーモ等
http://narcologia.ru/goods/kindness328005.html
http://narcologia.ru/goods/calling274550.html
http://narcologia.ru/goods/moisture796469.html
リカちゃん服＊ワンピース風スプリングコート＊ブライス その他人形 ...
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27cmドールサイズのトレンチコートの型紙です。｜りんごぽん
22cmドールサイズのトレンチコートの型紙です。｜りんごぽん
☆niwa☆ トレンチコートコーデ ドール服 アウトフィット ピュアニーモ ...
リカちゃん LD-17 エアリートレンチ
リカちゃん服＊ワンピース風コート（グレンチェック）＊ブライス ...
☆niwa☆ フリル春コートコーデ ドール服 アウトフィット ピュアニーモ ...
197☆リカちゃん服・トレンチコート・ハンドメイド | フリマアプリ ラクマ
☆niwa☆ ブラックトレンチコートコーデ ドール服 アウトフィット ...
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27cmドールサイズのトレンチコートの型紙です。｜りんごぽん
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