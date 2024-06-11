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大阪・中之島の風景（中之島公会堂）油絵　原画　作者サイン入り
商品番号 F23581588991
商品名

大阪・中之島の風景（中之島公会堂）油絵　原画　作者サイン入り
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今から約30年ぐらい前の、古き良き、大阪・中之島の風景（中之島公会堂）です。■画寸縦５３×横６５ｃｍ■額寸縦６９×横８２ｃｍあくまで中古品としてご了承の上、お求め頂きますようお願い致します。
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