

大阪・中之島の風景（中之島公会堂）油絵 原画 作者サイン入り 新しく ...



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大阪・中之島の風景（中之島公会堂）油絵 原画 作者サイン入り - 絵画 ...



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福袋セール】 杉原元人画伯「鶴」の掛け軸 絵画/タペストリ - hop.edu.pk

今から約30年ぐらい前の、古き良き、大阪・中之島の風景（中之島公会堂）です。■画寸縦５３×横６５ｃｍ■額寸縦６９×横８２ｃｍあくまで中古品としてご了承の上、お求め頂きますようお願い致します。