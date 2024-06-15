時代水指 唐子 茶道具 骨董品 〈検 高取焼 朝鮮唐津 古備前 黄瀬戸 ...

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#monika♡骨董品 ←在庫一覧です。※新しい順のタグでご覧いただかないと全て表示されません。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一☆工芸品など同梱発送で2件目から1000円引き☆☆半額印のお品は2件目から半額引き☆（最終価格の為お値下げ出来ない場合があります） ☆コメントよりお声掛けください☆ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一古いお品となります。ご理解いただきご購入をお願いいたします。★サイズ横：約13.5センチ口径（穴の大きさ）：約9.5センチ 蓋有りの高さ：約16センチ蓋無しの高さ：約14.3センチ763