レトロ　漆塗り　硯箱　陶器(伊万里焼？)　木製

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商品詳細
横約１８㌢ 縦約１５㌢ 高さ約９㌢蓋の上は、陶器でできています。下は木製で、漆塗りになっています。詳しいことは分かりません。所々塗りの、剥げがみられますが、とても綺麗です。古いものにご理解の有る方宜しくお願い致します。
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