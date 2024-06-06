SEVENTEEN　カレンダー＆シーグリ　フォトカード2枚

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SEVENTEEN カレンダー＆SEASON'SGREETINGSメンバー別セットJEONGHAN ジョンハン〈壁掛けカレンダー〉・2018・2019・2020・2021〈シーグリ〉・2019デスクカレンダーポスターカレンダーフォトカード・2021カレンダーポストカードフォトカードステッカー〈SOCIALCLUB〉・MEMBERLISTING×2〈cancan〉・cancan×SEVENTEEN Loppi・HMV限定特典＊すべてメンバー別にバラしてありものです。海外製品のため、初期キズ、スレなどがあることがあります。気になるかたはご購入をお控えください。なるべく傷つかないように保管しておりましたが開封済み保管商品でありますので、ご理解ある方のみご購入ください。素人検品ですので写真にて状態をご確認の上でご購入くださいm(__)m気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。納得の上でのご購入をお願いいたします。フォトカードは１枚ずつスリーブに入れております。他の出品商品との交換、ばら売りはいたしません。商品代金には手数料10%、送料、梱包資材代等も含まれておりますのでご理解ください。#SEVENTEEN#セブチ#韓国#アイドル#KPOP#Calendar#カレンダー#シーグリ#SOCIALCLUB#cancan#2018#2019#2020#2021#エスクプス#ジョンハン#ジョシュア#ジュン#ホシ#ウォヌ#ウジ#ドギョム#ミンギュ#ディエイト#スングァン#バーノン#ディノ#ボーカルチーム#ヒップホップチーム#パフォーマンスチーム#トレカ#フォトカード#グッズ