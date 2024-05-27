【未使用】NEUTRIK・CANAREフォーンプラグ・RCAプラグ 32個セット

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ご覧いただきありがとうございます。数年前にサウンドハウスで購入したものですが、使用せず保管していました。全て未使用品ですが、未開封のビニールはやや擦れております。ご了承ください。禁煙環境、ペットなしです。以下の商品が含まれます。-NEUTRIKNP2X-Bフォーンプラグ金メッキ10個-NEUTRIKNP2C-BAGフォーンプラグ6個-メーカー失念TRSフォーンプラグ金メッキ8個-CANAREF-10RCAプラグ金メッキ8個NEUTRIK社はスイスの高品質コネクタメーカーで、音響機器や楽器などに広く使用されています。CANARE社は日本の信頼性の高いケーブルメーカーで、放送局やスタジオなどにも採用されています。音質向上や自作ケーブルに最適なプラグセットです。#キャノン#RCA#TRS#ステレオフォーン#ノイトリック#NEUTRIK#カナレ#CANARE#プラグ#端子#金メッキ