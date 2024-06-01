1153❣️ 万兵作　なまはげ　鬼　入手困難品　当時物

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万兵作 なまはげ 鬼 入手困難品●万兵作●陶器人形★大津絵郷土人形●信楽焼き楽焼●土人形泥人形置物魔除け作家物信楽狸全長 約 23cm重量 約 1.5kg商品状態年代物で牙の欠けなど傷みがありますがとても希少なお品です。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。