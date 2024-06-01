

良品／リペア済】渡辺 マンドラ 1965年 ハードケース付き - 弦楽器



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値下げしました。落合や石川と並ぶ国産の老舗手工品メーカー、渡辺のマンドラ(1965年)です。この頃の国産楽器は、(楽器店や演奏家など専門家の間で)造りや音にかんして今なお評価が高いと聞きます。古い楽器ですが、きちんとリペア・調整しながら丁寧に扱われてきたようで、フレットの減りもほとんどなく、塗装も艶やかで、状態のよいキレイな個体です。表板は経年にともなうウェザーチェックがあるものの、ピックによる削れなどキレイに修復されています。全体的に目立った大きな傷、割れ、剥がれなどは見受けられません。経年にともなうネックの元起きやネックとボディ接合部のヒビもありません。ネックはわずかに順反りしているようにみえます。弦高はG線が2.3mm、E線が1.7mmとやや低めです。糸巻きはすべて問題なく動きます。弦はA弦が1本切れた状態です。不足弦を補えば弾けますが、できれば全弦を新品に交換されることをおすすめします。ハードケースをお付けします(写真9～10枚め)。裏面の金属製の足が一箇所とれていますが古い割にキレイで割れなどなく、スライド式ロックを含め、機能的に問題ありません。楽器が暴れないようケースに緩衝材を入れ、その周りをエアキャップ(プチプチ)でくるんだ簡易梱包で送ります。出張など仕事の関係で、発送までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。コメントなしの即購入、大歓迎です！#マンドラ#マンドリン#落合#石川#渡辺種類...マンドラレベル...初心者