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Greco EG-700C 1978年製　ヴィンテージ　レスポールカスタムタイプ
商品番号 U14595072163
商品名

Greco EG-700C 1978年製　ヴィンテージ　レスポールカスタムタイプ
ブランド名 グレコ
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。シリアルナンバーから78年製でございます。ピックアップやハードウェアなどのパーツは全てオリジナルの物と思われます。ボディ裏とヘッド表に塗装割れがありますが、それ以外は比較的キレイかと思います。お写真でご確認くださいませ。年代物ですので、相応の汚れ、擦り傷等はございます。ご理解頂きご購入頂けますと幸いでございます。電装の動作確認致しましたが問題ありません。弦高も低くて弾きやすいです。ソフトケースにプチプチを巻いて発送させて頂きます。ご不明点、写真の追加ご希望などございましたらコメント頂ければと思います。何卒宜しくお願い致します。シリーズ···Grecoタイプ···レスポールタイプボディタイプ···ソリッド
http://narcologia.ru/goods/cowpox367239.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate434177.html
http://narcologia.ru/goods/conception466757.html
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