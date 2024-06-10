Greco EG-700C 1978年製 ヴィンテージ レスポールカスタムタイプ ...

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ご覧頂きありがとうございます。シリアルナンバーから78年製でございます。ピックアップやハードウェアなどのパーツは全てオリジナルの物と思われます。ボディ裏とヘッド表に塗装割れがありますが、それ以外は比較的キレイかと思います。お写真でご確認くださいませ。年代物ですので、相応の汚れ、擦り傷等はございます。ご理解頂きご購入頂けますと幸いでございます。電装の動作確認致しましたが問題ありません。弦高も低くて弾きやすいです。ソフトケースにプチプチを巻いて発送させて頂きます。ご不明点、写真の追加ご希望などございましたらコメント頂ければと思います。何卒宜しくお願い致します。シリーズ···Grecoタイプ···レスポールタイプボディタイプ···ソリッド