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★メダカ飼育ラック　黒1段8個置き★ めだか飼育ケース　産卵　撮影ビオトープjp
商品番号 Y13485103988
商品名

★メダカ飼育ラック　黒1段8個置き★ めだか飼育ケース　産卵　撮影ビオトープjp
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メダカ飼育ラック初心者からプロの方まで愛用していただきありがとうございます！メダカ、金魚、など熱帯魚に最適な容器のラック(棚)です。ビオトープにぜひ！！★おひさまめだかの商品一覧チェク！‼️★↓↓↓↓↓↓フォローもぜひ‼️#おひさまめだか出品一覧★NVBOX13・22・トロファスト・樽型容器併用可能(参考画像あり)★ラックのみ販売★値引き不可★送料無料★金属製でさびにくく、水に強いです。★組み立て式。工具不要(10分前後で組み立て可能)★軽いの持ち運びラク★接着剤が付属いたします。陸送になりますので到着に時間がかかりますご了承ください。★発送参考画像の通りプチプチで全体を包んで発送します。★ビオトープにもおすすめです。★説明書をお付けしています。わからないことがありましたら、メッセージをお願いします。注意※必ず下記の説明を全てお読み頂き、ご納得の上で購入お願い致します。※オーダーメイドはお受けしておりません。めだかミジンコタマミジンコオオミジンコ金魚らんちゅうゾウリムシワムシ越冬青水緑水グリーンウォーターPSBバクテリア光合成細菌ミドリムシ熱帯魚アクアリウム用品ゾウリムシPSBタマミジンコミジンコミドリムシめだか稚魚針子金魚らんちゅうベタビーシュリンプアクアリウム水質浄化水槽家庭菜園多肉植物熱帯魚にぜひどうぞ
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