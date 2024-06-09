【激安！】ペット用カート 折りたたみ式 コンパクト 軽量 三輪式 ペット

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北海道、沖縄への発送には別途送料1000円必要ですので事前にコメントください。離島への発送はできません。ご了承ください。■ペット用のカートです。色 コーヒーになります。■折りたたみ式でコンパクトになり、軽量なので収納等が楽です。■ペットのお散歩や通院など様々なシーンで活躍します。■取り外して洗えるので、いつでも清潔に使えます。■耐荷重（約）15kgまでのペットにご使用いただけます。【商品内容】：折りたたみ式ペット用カート【サイズ】：画像参照【重量】：（約）5kg【耐荷重】：（約）15kgカラー⚫️コーヒー【現状】⚫️ネイビー希望の場合はコメントください。他でも同時出品してますのでタイミング次第では売り切れてしまう場合があります！その場合は別の色かキャンセルさせていただきます土日祝の発送不可