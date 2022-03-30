ADA30thANNIVERSARYPRODUCTSTAORIGINALSCISSORSWAVETITANIUMTAオリジナルシザース・ウェーブTitanium天野尚が考案し、自身が最も気に入っていたプロシザース・ウェーブのフォルムをベースとし、初代トリミング専用ハサミの意匠要素も取り入れてリデザインしたハサミです。素材にはチタン合金を採用することで軽量化を図り、優れた作業性を実現しました。ハンドルの内側にTITANIUMの刻印が施されています。素材：チタン合金サイズ：全長200（mm）トリミングにおいて大事なのは切れ味もそうですが、軽さです。毎回行う物なので良い物を長く使う方がコストパフォーマンスが良いと言えます。是非お試しください。 新品、未使用品です。写真撮影の為、開封致しました。数量限定品商品です。メーカー在庫終了の為、販売店でも手に入りません。おまけで銀座で開催されているADALAB限定ステッカーと小冊子、AquaticPlantStyleBookをおつけします。#ada#アクアデザインアマノ#みずくさの森#BIO#dooa#DOOA#熱帯魚#レイアウト#アクアリウム自然水景世界AquaDesignAmano世界水草コンテストIAPLC植栽LimitedEditionXiàndìngpǐnプロフェッショナルはさみハサミ



ADA 30th シザーズ チタニウム 限定品 Titanium 30周年 | labiela.com



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