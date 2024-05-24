カミュ トラディション バカラ クリスタルボトル 替え栓・冊子・化粧箱付　未開封

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商品詳細
力ミュトラディションバカラ クリスタルボトル 替栓・カード・化粧箱付きブランデーコニャック700ml40度 未開封瓶と替栓とも、割れや欠けは無く、綺麗ですキャップフィルムも綺麗です化粧箱も、だいたい綺麗です貰い物なので、詳しい事は、分かりません。お酒ですので、未成年は購入できません。自宅保管なので神経質な方は御遠慮ください。ヘネシーレミーマルタンカミュクルボアジェマーテルサントリーニッカブランデーウイスキーワインシャンパンインテリアオブジェディスプレイ置物デキャンタ
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