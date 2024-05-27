【新品タグ付き・完売】HeRIN.CYE / メッシュビックT / ベージュ



ENFOLD - 【新品タグ付き・完売】HeRIN.CYE / メッシュビックT ...



Mesh big tee



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HeRIN.CYE | Mesh big tee (Tシャツ・カットソー(半袖) ) |SHEL'TTER ...



Mesh big tee|HeRIN.CYE(ヘリンドットサイ)の通販｜アイルミネ



HeRIN.CYE | Mesh inner color tops (Tシャツ・カットソー(長袖 ...



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HeRIN.CYEヘリンドットサイMeshbigteeメッシュビックTカラー:ベージュ●試着のみの新品タグ付き※この商品は最終価格になります。Herin.cyeの優秀メッシュインナートップスシリーズの、ビッグTバージョン。シンプルなベージュカラーは、お洋服と合わせた時に色味が浮かず、とても使いやすいお色味です。トレンドのメッシュインナーの中でも、Herin.cyeのものは透けすぎず、上質感があり、1枚でも、重ね着しても、、さまざまな洋服とコーデしやすいです。メッシュインナーをたくさん持っているため、まだ使用していないこちらを探していた方にお譲りします。●以下公式サイトより定番メッシュ素材から半袖アイテムが登場。ビックサイズに仕上げており、今までのインナー使いから重ね着スタイル提案としてデザインしました。シャツアイテムへの合わせはもちろん、透け感を生かしたコーディネートで活躍する一枚です。サイズ:FREEFREE/身幅:55||肩幅:53||着丈:65||袖丈:24素材|ポリエステル100%洗濯：手洗い可ストレッチ有りです。※小さく畳んでの発送になります。※※新品・美品ですが、人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご購入ください。#herin.cye#ヘリンサイ#ヘリンドットサイ#enford