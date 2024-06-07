美品　高級皮革　ダイヤモンドパイソン　本革　トートバッグ　ハンドバッグ　蛇　ヘビ

⭐️原則24時間以内発送⭐️⭐️他ショップ様よりも早いコメント返信⭐️⭐️簡易メンテナンス・クリーニング済み⭐️⭐️全商品鑑定済みの正規品⭐️閲覧ありがとうございます(•̤ᴗ•̤)#ブランドリンク#リンクのバッグ#リンクのエキゾチックレザー他商品も宜しければご覧くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”♡商品♡■カラー：ダイヤモンドパイソン 白■素材：パイソン ヘビ革 蛇革■サイズ：(高)約22cm×(横)約29cm×(マチ)約13cmハンドル高さ約17cm■付属品:無■購入元:大手リユースストア日本流通自主管理協会加盟店（AACD）✨状態✨AA使用感なく美品となりますＳ 新品〜新品同様の商品AA中古品として良いＡ 中古品としてまあまあ良いＢ 中古品として普通Ｃ 中古品として悪いがまだ使えるＤ 中古品として悪い(難ありを含む)※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。★メンテナンス内容★・専用クリーニング溶剤でのクリーニング⚠️色味について掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。⚠️商品返品についてプロフィールをご参照くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”⚠️こちらの商品は新品ではなく中古品であることをご理解くださいませ。状態については細かく検品しておりますがダメージ表現についてはあくまで個人的な視点での説明です。⚠️購入の際突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください#メンズ#レディース#ハイブランド#オシャレ#本物保証#鑑定済#スピード発送#匿名配送#カバン#バッグ#バック#肩掛け#斜めがけ#ショルダー管理番号Y093-11



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