B363ナノユニバーススタンドネックブラウス総レースノースリーブピンクコットン綿

◇商品説明・nanouniverseのスタンドネックブラウスです。・総レースのデザインは透け感があり女性らしさがあります。・バストラインから下には裏地があり着やすいようになっています。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈33.5/49/60.5/-◇素材感・状態柔らかく伸縮性のあるコットン、ナイロン素材裏地はポリエステル、コットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーくすみピンクカラーレース綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-363



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