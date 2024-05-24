ヴィンテージ フランス製 シャーリング リボン キャミソール トップス

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小さく見えますが、かなり伸びます一枚で着てもTシャツに合わせてもかわいいです肩紐ほどけます目立った傷汚れはないですが古いものなのでほつれなどありますのでお安く出品しますご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致しますヴィンテージに慣れてる方のみお願い致しますjantiquesthemondayshookedvintageスクロバnicobankkiarisoznoelitimimilliolgoukunutTOROdeptthemixdropsunnyvintageロキエ塩野かれん