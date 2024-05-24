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ヴィンテージ フランス製 シャーリング リボン キャミソール トップス
商品番号 P94294126610
商品名

ヴィンテージ フランス製 シャーリング リボン キャミソール トップス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小さく見えますが、かなり伸びます一枚で着てもTシャツに合わせてもかわいいです肩紐ほどけます目立った傷汚れはないですが古いものなのでほつれなどありますのでお安く出品しますご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致しますヴィンテージに慣れてる方のみお願い致しますjantiquesthemondayshookedvintageスクロバnicobankkiarisoznoelitimimilliolgoukunutTOROdeptthemixdropsunnyvintageロキエ塩野かれん
http://narcologia.ru/goods/diamond405658.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle927025.html
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