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ダンガリーシャツ 2 ホワイト
商品番号 N58754762414
商品名

ダンガリーシャツ 2 ホワイト
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FRAMeWORK定価10780円ホワイトサイズ　画像8ご覧下さい2回短時間着用、手洗い済みです。多少のシワあり。汚れなどなく綺麗な状態だと思っておりますがあくまでも自宅保管のためご理解あるかたへ。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)100
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ダンガリーシャツ・全2色｜メンズ・レディースのトップスの通販サイトならフロントロー
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