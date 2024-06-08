ダンガリーシャツ 2 ホワイト

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FRAMeWORK定価10780円ホワイトサイズ 画像8ご覧下さい2回短時間着用、手洗い済みです。多少のシワあり。汚れなどなく綺麗な状態だと思っておりますがあくまでも自宅保管のためご理解あるかたへ。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)100