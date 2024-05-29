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- 【PLAY COMME des GARCONS】ロゴプリントTシャツ（L）
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商品詳細
\"沢山の商品の中からご覧頂きありがとうございます^^♡ご不明点・ご要望ありましたらメッセージください♡♡全て送料無料♡♡即購入可能♡♡４８時間以内発送♡＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【商品説明】目立った汚れはありませんが、左脇腹に薄くシミが見られます。その他は状態良いです◎【ブランド】PLAYCOMMEdesGARCONSプレイコムデギャルソンコム・デ・ギャルソン【サイズ】着丈60 肩幅41.5 身幅47 袖丈17.5 （cm）※平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【デザイン】ホワイト ブラックロゴ ロゴプリント プリント※詳細写真とタイトル参照※色は写りの具合などで多少の違いがあるかもしれません、ご了承下さい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【その他】 ★保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。★出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。(もしお気に召さない場合、受取評価前にメッセージ頂ければと思います。)★付属品等は画像にあるものが全てです。★本商品は中古品となりますので、古着特有の匂いのある商品もございます。ご理解のある方の購入検討お願い致します。#エイミーイストワール#ココディール#マーキュリーデュオ#ノエラ#レディアゼル#リルリリー#ハニーミーハニー#ミッシュマッシュ#リランドチュール#レストローズ#アクシーズファム#ミルク#フェルゥ#アプワイザーリッシェ#アラマンダ#アナスイ#アースミュージックエコロジー #組曲#ジルバイジルスチュアート#GU#ZARA#ユニクロ#エモダ#Ungrid#moussy#wego#SLY#MURUA#ジェラートピケ #リリーブラウン#snidel#アーバンリサーチ #rienda#egoist#dazzlin#MAJESTICLEGON#INGNI#vis#draw…
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