Alessandro Gherareschiイタリア製 長袖チェックシャツ 花柄

この度は商品ページをご覧頂きありがとうござます。-----------------------------------------☆ブランドAlessandroGherareschi☆サイズ表記Mサイズ 肩幅43身幅48.5着丈68袖丈61※単位cm※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。☆カラー 青、赤、緑、白のチェック☆備考AlessandroGherareschiアレッサンドロジェラルデスキー1993年にブランドを立ち上げ、現在はイタリア、フィレンツェにショップを展開！全てヨーロッパの素材を使用し、生産はフィレンツェで作るというこだわりを持ったブランドです✨花柄がアクセントに◎裏ポケット付きです！☆状態こちらの商品状態【AB】です。【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】全体的な使用感なし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、風合い有り購入場所:オンライン古着市場で購入☆お値引対象・フォロー割 →200円割引・おまとめ割 →2点目500円割引・リピーター割→3000円以上購入で10%割引各種割引を適用の方は購入前にコメント欄に一声お願いします。割引は併用不可ですので予めご了承下さい。他にもメンズ，レディース多種多様にラインナップご用意ございます。お好みの商品を見つけてみてください♪↓↓↓↓↓#K_TWOselectレディースラインはこちらに(σ^▽^)σ#K_TWOwoman



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