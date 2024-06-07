coach 2wayバッグ　ショルダーバッグ ハンドバッグ

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革3〜4年前にcoachアウトレットにて購入した2wayバッグです。ショルダーバッグにもなりますし、ショルダー紐を外せばハンドバッグにもなります。カラーはブラックです。内ポケットは1つです。B5ノートは入りますが、A4サイズは厳しいです。マチは約10センチです。画像にあるもののみのお譲りになります。梱包はビニール+封筒(もしくはメルカリ便専用段ボール)の予定です。プチプチはつきませんので、気になる方はご遠慮ください。#coach#コーチ#通勤バッグ
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