ややパープリッシュブラウンゾイサイト 0.426ct オーバル ルース

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商品詳細
ゾイサイト0.426ct5.28×4.36×2.64mmタンザニア未処理ソーティング付き返品はご遠慮ください。また、お返事遅くなることがありますがご了承ください。カラー···パープルアクセサリー装飾···その他ストーン
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