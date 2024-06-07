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ややパープリッシュブラウンゾイサイト 0.426ct オーバル ルース
商品番号 J71980656147
商品名

ややパープリッシュブラウンゾイサイト 0.426ct オーバル ルース
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゾイサイト0.426ct5.28×4.36×2.64mmタンザニア未処理ソーティング付き返品はご遠慮ください。また、お返事遅くなることがありますがご了承ください。カラー···パープルアクセサリー装飾···その他ストーン
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