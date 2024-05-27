O779ナノユニバースロングワンピースシャツワンピース長袖ピンク無地ティアードS

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◇商品説明・nanouniverseのロングシャツワンピースです。・サイドと後ろはティアードデザインになっており優雅な広がりのあるシルエットです。・デザイン性があるので一枚でも様になること間違いなし！・定価13,200円です。◇サイズ36Sサイズに設定肩幅/身幅/着丈/袖丈50.5/49.5/121/53.5◇素材感・状態艶とやや伸縮性のあるポリエステル、ポリウレタン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーピンクモーヴピンクパープルくすみカラー無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品してます。↓↓↓検索にお使いください。レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすワンピース商品一覧#ちゃんまるわんぴーすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。OP-779230726