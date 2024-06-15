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グレゴリー サッチェルM ショルダーバッグ
商品番号 F17017486665
商品名

グレゴリー サッチェルM ショルダーバッグ
ブランド名 グレゴリー
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回のみ、短時間(1時間)程度のみの使用で状態はかなり良いかと思います！！メンズ、レディース問わずお使い頂けるバッグです。ご質問、お値下げ等ございましたらお気軽にコメントしてください！！あくまでも1度は使用してますので完璧をお求めの方はご遠慮ください。以下引用です。サイズ13L315g39W×22.5H×11Dcm定価:13200円サッチェルM(SATCHELM)はタウンユースからアウトドアまで、多様に使えるシンプルなショルダーバッグです。・ジッパー開閉のメインコンパートメント・ジッパー付きフロントポケット・内側にジッパー付き小型セキュリティーポケット・スナップ付き背面ポケット・長さ調節が可能なショルダーストラップ・ポケットの数:3(外側2/内側1)
http://narcologia.ru/goods/flight951728.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador255906.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy793153.html

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