OLDMANS TAILOR トートバッグ

ご覧頂きありがとうございます。オールドマンズテーラー スモールガンクラブバッグ未使用ですが吊り下げて保管しておりました。ただ持ち手も皺などなく美品です。同じようなものが増えてきたのでお探しの方へお譲りしたいと思います。折りたたんでの発送となります事ご了承下さい。W41H46ハンドル43コットン100定価8800円OLDMANSTAILORオールドマンズテーラートートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ブラウントートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···チェック



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