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タフタボリューム切替ワンピース ダブスタ 新品未使用
商品番号 F90462799838
商品名

タフタボリューム切替ワンピース ダブスタ 新品未使用
ブランド名 ダブルスタンダードクロージング
特別価格 税込 14,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、試着のみです。スカートはファスナーで外せるので、上着だけでの着用も可能です。2023年の初めにオンラインで購入し、クローゼットにて保管していたものです。試着のみですが、素人の自宅保管ですのでその点ご了承くださいませ。doublestandardclothingダブルスタンダードクロージングダブスタ定価:¥57,200(税込)色:ネイビーサイズ詳細38(Mサイズ相当)肩幅:66着丈:ゴム上82、スカート丈41そで丈:50写真1枚目のモデルさん172cm、38着用袖丈···長袖季節感···春、秋
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