HERMES エルメス カレ90 シルクスカーフ ピンク ヴィンテージ

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HERMESエルメスカレ90シルクスカーフピンクヴィンテージです！エルメスの定番スカーフのカレ90になります！上質で肌触りが良く高級感のあるお品です！長年使用した商品のため全体的に使用感がございます！汚れや小傷などがございますので、写真で状態の確認をお願いいたします！(写真5〜9枚目に掲載)1点ものですので、気になる方はお早めにご購入ください！気に入っていただけた方はコメント無し、即購入OKです♪ブランド：HERMES（エルメス）カラー：ピンク人気モデル/スカーフ：HERMESカレ(正方形)柄・デザイン：プリント（ロゴなど）--サイズ詳細--縦:約87cm横:約87cm【注】※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。※見落としやカラーの若干の誤差はご容赦ください。※中古品となりますので完璧を求める方や神経質な方ご遠慮ください。質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい♪