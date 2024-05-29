リリーブラウン お花レーストップス

1番人気のお色のグリーンです。何度か着用しましたが、目立った汚れやほつれはございません。素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。定価¥14,080下記商品説明引用です。【大胆なレースが美しい華やぎトップス】【Design/Styling】花柄の軽やかな刺繍が華やかなレーストップス。裾をペプラムにして、フェミニンさを加味しました。ふんわりしたシルエットは、お手持ちのベルトでウエストマークすれば、より今季らしいスタイリッシュなスタイルに。【Fabric】格子柄レースに花柄レースを合わせた立体感が贅沢な印象。オフホワイト、グリーン、ブラウン、それぞれ配色の個性をお楽しみください。LILYBROWNウサギオンラインUSAGIONLINE



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