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chicchimo｜Discoatのキャミソールを使ったコーディネート - WEAR chicchimo｜Discoatのキャミソールを使ったコーディネート - WEAR



追加オーダー決定・セットアップ着用可能】フクレジャガード ... 追加オーダー決定・セットアップ着用可能】フクレジャガード ...

ご覧頂きありがとうございます(o^^o)自己紹介文も合わせてご覧下さい。断捨離中につき、たくさん出品中！比較的状態の良い物を、出品しておりますので、宜しければご覧下さい！#Discoat#フクレジャガードキャミソール#フクレジャガードビスチェキャミ#ぽこぽこキャミソール#キャミブラウス#ディスコート#フリークスストア#ボンジュールサガン定価¥4950先週購入したばかりなのですが、合わなかった為、泣く泣く出品します。#試着のみ#美品インナー次第で、今から秋までながーく着れるので、おすすめです♡