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LEONARD レオナール 花柄 半袖 ポロシャツ 44
商品番号 G44941977330
商品名

LEONARD レオナール 花柄 半袖 ポロシャツ 44
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドLEONARD正規店購入品●サイズ表記44●実寸着丈52cm身幅50cm肩幅37cm袖丈19cm若干の誤差はご了承ください。●状態襟に多少の薄汚れが御座います。その他特筆する汚れやダメージ等御座いません。●管理：YM柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖
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