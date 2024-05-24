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- 完売商品 ジャガード2段フリルトップス [C6871] 水色
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます！完売商品のジャガード2段フリルトップス[C6871]水色になります。華やかな2段のフリルショルダーが魅力的なのジャガードブラウス。胸くらいの高め位置からの切り替え\u0026裾に向かってふんわり広がるシルエットでスタイルアップ効果も◎。ほんのり光沢のある立体的なジャガードデザインが高見えなアイテムで、お呼ばれコーデにもおすすめです。【素材・サイズ感】ポリエステル100%のサラッとした軽い着心地で、シワになりにくい素材\u0026ご自宅でお洗濯いただけるのも嬉しいポイント◎。このトップス1枚あれば、シンプルなボトムスでも着映えがかなうので、夏のコーディネートでも活躍間違いなしです。ZOZOTOWNの定価4290円プラス送料250円合計4540円になっております。コメントあればよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement872999.html
http://narcologia.ru/goods/enquire77489.html
http://narcologia.ru/goods/displease945731.html
完売商品 ジャガード2段フリルトップス [C6871] 水色
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