総柄　レトロ　ワンピース　チュニック　　花柄　リボンタイ　ヴィンテージ

#usedvintagecloset【実寸】平置き肩幅 約 38cm身幅 約 44cmウエスト 約 41cmヒップ 約 46cm袖丈 約 55cm二の腕幅 約 14.5cm総丈 約 99cm※素人の採寸です。多少のズレご了承願います。ワンピースのみの販売です。洗濯表記、タグありません。ご了承ください。【ご購入前にご確認ください】＊値下げ交渉は即決価格をご提示ください。＊週末ご購入の際は月曜日に発送する場合がございますのでご了承下さいませ。＊まとめて商品を探したい方はこちらで検索可能です。#usedvintagecloset＊商品によっては実寸サイズと表記サイズが異なる場合があります。お持ちの洋服と実寸(平置き)を比べて頂ければ1番分かりやすいと思いますので、サイズに関して気になる所がございましたらお気軽にコメントください。＊全てUSED品、また自宅保管品になりますので、シミ、ほころび、小穴、毛玉、使用感等がある場合がございます。気づいた所は必ず写真または説明文に記載しますが、ご購入の際には古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くようお願い致します。＊国内 海外 80s90sビンテージvintageused日本製 昭和 古着 刺繍レースフリルフレア 花柄 レトロチェック ボーダー ストライプ ペイズリー ビーズ インド綿 デニム生地 ベロア 巾着 ヴィンテージバッグ レディース メンズ ユニセックスクレージュ フリークスストア フリーダ リーバイス levisNike等 出品してます。ご質問、ご要望、などございましたら、お気軽にコメントして下さい！袖丈···長袖



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