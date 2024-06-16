イタリアンカーフを使用し、キルティング調に仕上げたショルダーバッグ、チャーム付きです。上質なクオリティの高さを誇るイタリア製です。サイズ:H14cm×W18cm×D6cmストラップ130cm参考価格:54,780円未使用品ですが、自宅にて保管していた商品です。返品交換につきましては、プロフィールでご確認ください。よろしくお願いいたします。



モンドフルーレ イタリア製 キルティング調ショルダーバッグ 未使用品 ...



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モンドフルーレ イタリア製 キルティング調ショルダーバッグ 未使用品 ...



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モンドフルーレ イタリア製 キルティング調ショルダーバッグ 未使用品 ...



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダーバッグ （ブラック）



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製キルティング調ショルダー ...



モードフルーレ MODE FOURRURE イタリア製V字柄ショルダーバッグ （グリーン）



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