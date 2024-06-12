ハンドバッグ ショルダーバッグ（値下げしました）

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サマンサタバサデラックスのバックです。ラベンダーより少し暗い感じの色味です。購入しましたが使用しないままクローゼットに眠っておりました。横は33～35センチで上部が33センチです。高さは25センチ、底幅が14センチで未使用品になります。明るいラベンダー色ではないので落ち着いた感じです！(再値下げしました)