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商品詳細
サマンサタバサデラックスのバックです。ラベンダーより少し暗い感じの色味です。購入しましたが使用しないままクローゼットに眠っておりました。横は33～35センチで上部が33センチです。高さは25センチ、底幅が14センチで未使用品になります。明るいラベンダー色ではないので落ち着いた感じです！(再値下げしました)
http://narcologia.ru/goods/freezer610398.html
http://narcologia.ru/goods/stage421497.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate24677.html
ハンドバッグ ショルダーバッグ（値下げしました）
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