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ハンドバッグ ショルダーバッグ（値下げしました）
商品番号 O18009298082
商品名

ハンドバッグ ショルダーバッグ（値下げしました）
ブランド名 サマンサタバサデラックス
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサタバサデラックスのバックです。ラベンダーより少し暗い感じの色味です。購入しましたが使用しないままクローゼットに眠っておりました。横は33～35センチで上部が33センチです。高さは25センチ、底幅が14センチで未使用品になります。明るいラベンダー色ではないので落ち着いた感じです！(再値下げしました)
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