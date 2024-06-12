美品☆MARNI TROPICALIA マルニトートバッグ ラフィア スモール

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商品詳細
昨年購入しました。毎年カゴバックを購入しており、今年もまた新しいバックを買ったのでこちらはお譲りします。数回使用しただけなので状態は良好です。春先から夏にかけて活躍間違いなしです。日傘やペットボトルも余裕で入る大きさなのでお出かけにも重宝します。【カラー】SIENNA/ローシェンナキャメルブラウン【サイズ】縦21cm（持ち手含む27cm）、横24cm（上部最大40.5cm）、マチ21.5cm、持ち手16cm、ショルダーストラップ115cm（取り外し可能、2cm間隔で4段階の長さ調節可能）【仕 様】オープン開閉トートバッグ、内側：ファスナーポケット【素 材】コットン33%、牛革30%、ナイロン29%、ポリエステル5%、合金（真鍮）3%、裏地：コットン【付属品】MARNI保存袋、タグ、ショルダーストラップ【生産国】イタリア（MadeinItaly）【商品番号】TROPICALIASUMMERBMMP0068Q0P386000M50SIENNA
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