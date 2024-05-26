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snidel♡肩開きフリルトップス
商品番号 K33244895878
商品名

snidel♡肩開きフリルトップス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック人気の商品です♡一度着用しましたが綺麗な状態です。無難なブラックになるので、スカートズボン問わず使いやすいかと思います^^
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